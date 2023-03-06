У жителя Коми за пьяную езду конфисковали УАЗ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Усть-Цильме 29-летнего местного жителя признали виновным в двух эпизодах вождения автомобилем в пьяном виде. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Вечером 3 января на одной из улиц Усть-Цильмы сотрудники ГИБДД остановили УАЗ. Полицейские заподозрили, что водитель пьян. Догадки правоохранителей подтвердило медосвидетельствование.

Ранее жителя Коми привлекали к административной ответственности за пьяную езду. Его лишили прав. Остановившие водителя сотрудники ГИБДД отправили машину на спецстоянку.

На следующий день молодой человек забрал машину. Вечером его вновь остановили полицейские. Медосвидетельствование показало, что водитель опять пьян. На него завели два уголовных дела.

Суд назначил жителю Коми 350 часов обязательных работ и на 2 года 10 месяцев лишил прав. У водителя также конфисковали УАЗ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми у пьяного водителя конфисковали автомобиль

Ему также назначили 300 часов обязательных работ (подробности)