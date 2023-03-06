В Коми хозяйка залитой квартиры отсудила более 300 тысяч рублей у УК

Фото: УМВД России по Магаданской области

В Сыктывдинском районе хозяйка залитой квартиры взыскала с управляющей компании ущерб в размере 309 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в девять вечера за день до Нового года. На отводе от стояка холодного водоснабжения разорвало шаровой кран. Из-за этого квартиру залило. Вода повредила натяжные потолки полы, обои, мебель, а также телевизор и приставки.

Во время судебных разбирательств управляющая компания перевела женщине 156 тысяч рублей. Еще 153 тысячи жительница Коми должна была получить по решению суда. Судебный пристав ознакомила руководителя УК с постановлением о возбуждении исполнительного производства. После этого женщина получила деньги.

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