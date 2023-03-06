Фигурист из Коми завоевал серебро финала Гран-При

Фото: пресс-служба Министерства спорта Коми

Фигурист из Коми Дмитрий Алиев с 11-го места добрался до серебра финала Гран-При России. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства физической культуры и спорта.

В воскресенье, 5 марта, в Санкт-Петербурге прошел решающий день соревнований. После короткой программы Алиев шел на 11-м месте. Однако в произвольной программе спортсмен завоевал серебряную медаль. Первое место занял Петр Гуменник из Санкт-Петербурга. Замкнул тройку лидеров москвич Марк Кондратюк. Алиев поблагодарил своих болельщиков. Спортсмен отметил, что эти люди подбадривают его своей теплотой.

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