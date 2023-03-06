В Сыктывкаре почти всю неделю будут ловить пьяных водителей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 7 по 12 марта в Сыктывкаре будут проходить профилактические рейды в рамках мероприятия «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Рейды нужны для того, чтобы предупредить аварийность с участием пьяных водителей. Дополнительные автоэкипажи ГИБДД будут патрулировать улицы и обращать особое внимание на грубые нарушения ПДД. Вечером 9 марта состоятся массовые проверки водителей. Те, у кого не будет признаков опьянения, сразу же продолжат движение.

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