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НовостиОбщество6 марта 2023 9:13

В Сыктывкаре почти всю неделю будут ловить пьяных водителей

Вечером 9 марта состоятся массовые проверки
Источник:kp.ru
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 7 по 12 марта в Сыктывкаре будут проходить профилактические рейды в рамках мероприятия «Нетрезвый водитель». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Рейды нужны для того, чтобы предупредить аварийность с участием пьяных водителей. Дополнительные автоэкипажи ГИБДД будут патрулировать улицы и обращать особое внимание на грубые нарушения ПДД. Вечером 9 марта состоятся массовые проверки водителей. Те, у кого не будет признаков опьянения, сразу же продолжат движение.

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