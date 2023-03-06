В Коми за побои падчерицы мужчина получил 10 суток ареста

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В Ухте на скамье подсудимых оказался местный житель, который подверг домашнему насилию свою падчерицу. Ухтинец побил девочку и получил 10 суток ареста.

В суде установлено, что отчим поругался с подростком и ударил ее несколько раз по лицу и голове. На всем теле ребенка остались синяки.

— Мужчина нанес несовершеннолетней падчерице несколько ударов по лицу, голове и различным частям тела, отчего последняя испытала физическую боль и получила телесные повреждения в виде кровоподтеков, не причинившие вреда здоровью, чем причинил несовершеннолетней потерпевшей телесные повреждения и физическую боль без последствий, — сообщили в пресс-службе суда.

Постановлением мирового судьи Водненского судебного участка города Ухты Республики Коми гражданин признан виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст.6.1.1 КоАП РФ, и с учетом характера совершенного административного правонарушения, личности виновного, его семейного и имущественного положения, мировым судьей принято решение о назначении гражданину административного наказания в виде административного ареста сроком на 10 суток, заключили в суде.

Постановление мирового судьи не обжаловано и вступило в законную силу, административное наказание исполнено.

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