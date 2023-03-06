За сутки мошенники обокрали 12 жителей Коми

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В течение суток мошенники обокрали 12 жителей Коми. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Так, 35-летнему жителю воркутинского поселка Елецкий позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник заявил, что со счета мужчины кто-то пытается снять деньги. Далее злоумышленник убедил воркутинца взять в кредит 700 тысяч рублей и перевести на «безопасный счет».

Похожий случай произошел с жительницей Сосногорского района 1950 года рождения. Женщине позвонил «сотрудник банка» и заявил, что на ее имя оформляют кредит. По указанию собеседника пенсионерка оформила четыре кредита и перевела 525 тысяч рублей.

Кроме того, 38-летний житель Усть-Вымского района решил купить лодочный мотор и нашел подходящее объявление. Мужчина перевел продавцу 160 тысяч рублей, но товар так и не получил. Возбуждены уголовные дела.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Мошенники украли у воркутинца почти 725 тысяч рублей

Злоумышленников ищут (подробности)