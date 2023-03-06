В большинстве компаний Сыктывкара менее 10% сотрудников работают удаленно

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В большинстве компаний Сыктывкара количество дистанционных сотрудников составляет менее 10% от штата. Об этом сообщает портал SuperJob.

Количество компаний, где есть сотрудники, работающие удаленно, увеличилось по сравнению с временами до пандемии. Такие сотрудники трудятся в 40% организаций. При этом в семи из 10 компаний в Сыктывкаре удаленно работают менее 10% людей. В основном на удаленке трудятся программисты и эйчары.

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