Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия6 марта 2023 14:05

В Коми вора отказались выпускать из тюрьмы

Верховный суд отменил постановление от УДО
Источник:kp.ru
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре отменили постановление об условно-досрочном освобождении осужденного за несколько краж. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Сыктывкарский городской суд вынес постановление об УДО на срок 5 месяцев 14 дней. Однако прокуратура с таким решением не согласилась. Поэтому надзорное ведомство внесло апелляционное представление.

В прокуратуре пояснили, что, будучи трудоустроенным, мужчина не возмещал материальный ущерба потерпевшему и нарушал режимные требования. Верховный суд отказал осужденному в УДО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми отказались переводить убийцу в колонию-поселение (подробности)