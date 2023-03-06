В Коми вора отказались выпускать из тюрьмы

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В Сыктывкаре отменили постановление об условно-досрочном освобождении осужденного за несколько краж. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Сыктывкарский городской суд вынес постановление об УДО на срок 5 месяцев 14 дней. Однако прокуратура с таким решением не согласилась. Поэтому надзорное ведомство внесло апелляционное представление.

В прокуратуре пояснили, что, будучи трудоустроенным, мужчина не возмещал материальный ущерба потерпевшему и нарушал режимные требования. Верховный суд отказал осужденному в УДО.

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