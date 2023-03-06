Пьяная сыктывкарка напала с ножом на автомобиль такси

Фото: СУ СК РФ по Новосибирской области.

В Сыктывкаре 26-летнюю местную жительницу признали виновной в умышленном повреждении чужого имущества. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел ночью 14 мая. Пьяная сыктывкарка пришла к культурно-спортивному центру «Ренова», чтобы поговорить со своей подругой. Приятельница вызвала такси и села в машину, собираясь уехать. Это очень разозлило фигурантку. Девушка вытащила нож и дважды ударила по машине. Она пробила шину и повредила крыло.

Свою вину горожанка признала и возместила ущерб в размере 20,5 тысячи рублей. Суд приговорил жительницу Коми к году лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год.

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