Из-за снижения количества воспитанников объединили детские сады в Сыктывкаре

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Пресс-служба администрации Сыктывкара сообщила об объединении детских садов №№113 и 110. Этот вопрос уже обсудили 6 марта на женском совете.

В мэрии пояснили, что воспитанники учреждений продолжат посещать свои группы и останутся с теми же педагогами, свободные помещения задействуют для организации кружков. Отмечается также, что отдавать помещения детских садов под школы не планируется.

– Также при объединении учреждений штатные единицы будут сохранены, так как сам процесс не предусматривает изменения штатного расписания, – отмечается в сообщении.

Власти пояснили, что решение об объединении детских садов связано со снижением количества детей, а к 1 сентября количество воспитанников сократится еще больше.

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