В Коми отказались создавать новый карьер

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Администрация Сыктывдинского района отказала компании ООО «Аксель», которая планировала добывать песок вблизи Шошки, в согласовании геологического изучения участка.

На общественных слушаниях представитель предприятия просил разрешить компании исследовать участок недр «Сыпучий». Однако жители выступили против. Они напомнили о ранее вырытых карьерах, которые все еще ждут рекультивации. Кроме того, жители Шошки были недовольны возможной потерей источников воды и мест для сбора грибов и ягод. Еще один аргумент – сохранение краснокнижных видов. Жители Шошки отказались давать разрешение на геологическое исследование на новом участке.

Как передает БНК, администрация планирует решить вопрос о создании защитной зоны вокруг Шошки, в которой будет запрещено недропользование.

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