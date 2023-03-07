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НовостиОбщество7 марта 2023 8:32

В Сыктывкаре художник-этнофутурист отстоял свои авторские права

Обратиться в суд мужчину вынудило использование его работ в оформлении подарочной коробки
Источник:kp.ru
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

Сыктывкарец отсудил у предприятия пищевой промышленности 115 тысяч рублей. Работы художника-этнофутуриста были помещены на подарочные коробки компании без его согласия, сообщили в пресс-службе УФССП по Коми.

Отмечается, что предприятие в срок оплатила моральный ущерб художнику, а дело было закрыто.

- Суд удовлетворил и второе требование художника – разместить на официальном сайте предприятия решение суда о допущенном нарушении авторских прав. Соответствующее исполнительное производство также окончено фактическим исполнением, - заключили в управлении.

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