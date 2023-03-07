В Сыктывкаре художник-этнофутурист отстоял свои авторские права

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Сыктывкарец отсудил у предприятия пищевой промышленности 115 тысяч рублей. Работы художника-этнофутуриста были помещены на подарочные коробки компании без его согласия, сообщили в пресс-службе УФССП по Коми.

Отмечается, что предприятие в срок оплатила моральный ущерб художнику, а дело было закрыто.

- Суд удовлетворил и второе требование художника – разместить на официальном сайте предприятия решение суда о допущенном нарушении авторских прав. Соответствующее исполнительное производство также окончено фактическим исполнением, - заключили в управлении.

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