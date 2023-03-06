В РПЦ прокомментировали слова архиепископа из Коми об аде для жертв насильников

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Русская православная церковь всегда разделяет преступника и жертву преступления. Об этом заявил зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, комментируя слова архиепископа Сыктывкарского и Коми-Зырянского Павла Волочкова.

Как сообщалось ранее, Волочков заявил, что жертва изнасилования попадет в ад, если не простит своего насильника. А вот одумавшегося преступника ждет рай. По его словам, человека должно заботить, что с ним будет дальше. Жертве преступления стоит подумать о будущем и душе, уверен Волочков. Также священнослужитель убежден, что есть большая разница между страданиями тех, кто был изнасилован в пьяном или наркотическим угаре, и тех, кто в таком состоянии не был.

– Эту черту надо всегда четко проводить, чтобы не было ощущения, будто нет разницы: ты убил или тебя убили, – отметил Кипшидзе.

Замглавы отдела отметил, что сначала преступника наказывают по человеческим законам. При этом церковь не отказывается от того, чтобы помочь ему в раскаянии. Что же касается жертвы преступления, то такого человека, по словам Кипшидзе, нужно окружать вниманием и заботой, чтобы пострадавший не разочаровался во всех людях и не впал в уныние, передает «Газета.Ru».

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