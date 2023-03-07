В Сыктывкаре появится стационарная скейт-площадка

Фото: «За комфортный Сыктывкар»

В сыктывкарском поселке Краснозатонский появится стационарная скейт-площадка. Соответствующая информация опубликована в группе «За комфортный Сыктывкар» в социальной сети «ВКонтакте».

Скейт-площадка – последний объект, который администрация столицы Коми собирается благоустроить в этом года. Зона благоустройства выбрали сыктывкарцы годом ранее. Планируется, что на улице Корабельной появится площадка с разными зона активного и пассивного отдыха.

– Скейт-зона станет первой для города как стационарная площадка для катания на самокатах и скейтах, – говорится в сообщении.

Эту территорию будет окружать велодорожка. Кроме того, на улице Корабельной появится баскетбольная площадка, сиденья и освещением. На этой территории также собираются высадить кустарники.

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