В Коми двое мужчин организовали казино

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В Усинске 49-летнего и 44-летнего местных жителей обвиняют в незаконных организации и проведении азартных игр. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

Злоумышленники использовали помещение на проспекте Геологоразведчиков. Там они проводили азартные игры. За счет этого мужчины получали крупный доход. Деятельность фигурантов пресекли сотрудники МВД и ФСБ. Уголовное дело планируют направить в суд.

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