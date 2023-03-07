Сыктывкарец вышел из тюрьмы и попытался продать 86 грамм наркотиков

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Сыктывкаре 23-летнего местного жителя обвиняют в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, сыктывкарец уже сидел за наркоторговлю. В июне молодой человек вышел из тюрьмы и вновь занялся аналогичной деятельностью. В декабре злоумышленник пытался продать 86 грамм синтетических наркотиков. Молодого человека задержали. Уголовное дело направили в суд.

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