С жителей Коми взыскали деньги, полученные за фиктивную регистрацию

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В Усинске с местных жителей взысканы деньги, полученные в качестве вознаграждения за незаконную регистрацию иностранцев. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, семеро жителей фиктивно поставили на миграционный учет иностранцев. Жилье эти люди приезжим не предоставляли. Всех семерых привлекли к уголовной ответственности. Выяснилось, что за фиктивную регистрацию осужденные получали деньги от иностранцев. Прокуратура подала иск о конфискации этих денег. Речь идет о 100 тысячах рублей.

– Три иска удовлетворены, четыре находятся на рассмотрении, – говорится в сообщении.

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