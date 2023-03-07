В Коми 34-летний рецидивист жестоко расправился с пожилым собутыльником

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В Коми огласили приговор 34-летнему жителю Вуктыла. Мужчину обвиняли в убийстве 61-летнего собутыльника.

Как сообщает СУ СК России по Коми, трагедия произошла в июле прошлого года. Вуктыльцы выпивали в квартире на Пионерском проезде, но в какой-то момент стали сильно ругаться. В ходе ссоры молодой мужчина схватился за нож и несколько раз вонзил его в своего знакомого. От тяжелой травмы и кровопотери несчастный умер почти мгновенно.

— Приговором Вуктыльского городского суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу, — заключили в СК.

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