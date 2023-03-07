«Торговец деталями» украл у сыктывкарца 122 тысячи рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Калининградской области 34-летнего мужчину обвиняют в пяти эпизодах мошенничества, один из потерпевших – житель Сыктывкара. Об этом сообщили в пресс-службе прокураты Коми.
В январе-феврале 2022 года мужчина переписывался в соцсетях с людьми, которые хотели купить запчасти от машин. Злоумышленник уверял, что детали у него есть. Люди переводили фигуранту деньги, но товар не получали. Мужчина обманул пять человек и незаконно получил 292 тысячи рублей.
– Наибольшую сумму перевел злоумышленнику житель Сыктывкара – 122 тысячи рублей, – отметили в прокуратуре.
Ущерб потерпевшим фигурант не возместил. Уголовное дело направили в суд.
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