Коми купит российские самолеты «Ладога»

Фото: правительство Красноярского края

Компания «Комиавиатранс» планирует приобрести самолеты «Ладога» российского производства. Об этом в своем видеообращении сообщил глава Коми Владимир Уйба.

Воздушные суда изготовит Уральский завод гражданской авиации. Планируется, что 44-местный самолет ТВРС-44 «Ладога» в будущем заменит устаревший Ан-24/26. Уйба отметил, что Коми заинтересована в получении современных воздушных судов. Руководитель региона пояснил, что это нужно для обеспечения транспортной мобильности жителей.

Самолет полностью сделают из российских комплектующих. Использовать импортные детали при его производстве не будут. Характеристики самолетов согласуют в ближайшее время.

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