В Коми рабочий повредил позвоночник

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Коми подсобный рабочий повредил позвоночник. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной инспекцией труда в республике.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел 29 декабря. Сотрудник АО «Сварочно-монтажный трест» находился на площадке трубовоза. Он зацеплял крюком край трубы. В какой-то момент рабочий потерял равновесие и упал с платформы спиной на камень. При этом он травмировал позвоночник.

Причиной случившегося стало то, что руководители и специалисты не контролировали ход работы. На площадке не было ответственного за безопасность работ с кранами. Работодателю выдали предписание об устранении нарушений. Виновных собираются привлечь к административной ответственности.

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