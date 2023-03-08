В поезде Москва-Воркута женщина избила бутылкой тренера по карате

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В поезде Москва-Воркута 50-летняя женщина избила бутылкой тренера по карате. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на свои источники.

По данным издания, инцидент произошел в понедельник, 6 марта. У женщины возник конфликт с 32-летним тренером. Мужчина сопровождал 10 детей. Пассажирку возмутило поведение юных спортсменов. Дело в том, что дети бегали и громко разговаривали.

Женщина несколько раз ударила тренера бутылкой с водой и поцарапала ему лицо. После этого мужчина оттолкнул пассажирку. Та не стала предъявлять претензий тренеру и отказалась проходить медосвидетельствование. Писали ли на пассажирку заявление в полицию, не сообщается.

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