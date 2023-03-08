В ДТП в Сыктывкаре пострадала трехлетняя девочка

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 7 марта, в Сыктывкаре столкнулись три автомобиля, в результате чего пострадала трехлетняя девочка. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 18.10. 41-летняя женщина ехала за рулем Hyundai Creta по улице Первомайской в сторону Коммунистической. Напротив «Детского мира» легковушка врезалась в Hyundai Solaris, а тот столкнулся с Kia Rio. В ГИБДД отметили, что авария произошла из-за несоблюдения дистанции.

В результате ДТП пострадала трехлетняя девочка. Она находилась в салоне Hyundai Solaris. У ребенка диагностировали ушиб мягких тканей головы и черепно-мозговую травму. Кроме того, под вопросом сотрясение мозга.

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