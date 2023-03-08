В Коми Ford сбил 10-летнюю девочку

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 7 марта, в Усинске Ford Focus сбил 10-летнюю девочку. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 15.10 на улице Молодежной. 25-летняя девушка ехала за рулем Ford Focus по двору дома №27. Водитель не заметила и сбила ребенка. Девочка в этот момент перебегала дорогу. В результате ДТП пострадавшая получила ссадину левого колена. Госпитализация ребенку не потребовалась.

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