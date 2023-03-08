Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 марта 2023 11:35

В Коми мужчина от скуки вызвал полицию: его оштрафовали

Нарушить заявил, что его соседи якобы шумят
Источник:kp.ru
Фото: Артем КИЛЬКИН

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Усинске привлекли к административной ответственности местного жителя, который от скуки вызвал полицию. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Пьяный мужчина позвонил в полицию и заявил, что его соседи шумят. Далее житель Усинска объяснил, что ему было скучно. Мужчина хотел подшутить над правоохранителями и потому совершил ложный вызов. Было заведено административное дело. Мировой судья оштрафовал нарушителя на тысячу рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Сыктывкарца задержали за ложный вызов полиции (подробности)