В Коми мужчина от скуки вызвал полицию: его оштрафовали

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В Усинске привлекли к административной ответственности местного жителя, который от скуки вызвал полицию. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Пьяный мужчина позвонил в полицию и заявил, что его соседи шумят. Далее житель Усинска объяснил, что ему было скучно. Мужчина хотел подшутить над правоохранителями и потому совершил ложный вызов. Было заведено административное дело. Мировой судья оштрафовал нарушителя на тысячу рублей.

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