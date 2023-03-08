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В девяти муниципалитетах Коми объявили штормовое предупреждение на четверг, 9 марта. Об этом сообщили в ЕДДС Сыктывкара.

По данным синоптиков, погода испортится в шесть утра. В южных районах местами ожидаются снег, мокрый снег и крупа. Временами видимость ухудшится до 500-1000 метров. Синоптики прогнозируют южный ветер со скоростью 7-12 м/с. При этом порывы будут достигать 15-17 м/с. В Коми также прогнозируют метель. Штормовое предупреждение будет действовать в течение 12 часов в Сыктывкаре и еще восьми районах: Прилузском, Койгородском, Сысольском, Сыктывдинском, Усть-Куломском, Троицко-Печорском, Корткеросском и Усть-Вымском.

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