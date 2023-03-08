В Сыктывкаре поручили коммунальщикам привести технику и персонал в готовность

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Глава Сыктывкара Владимир Голдин поручил коммунальным службам привести технику и персонал в готовность. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Коми объявили штормовое предупреждение на 9 марта. В столице республики прогнозируют снегопад, метели и сильный ветер. Градоначальник поручил своим замам контролировать работу по обеспечению доступа в социальные учреждения, торговые организации и дворы. Руководитель администрации добавил, что необходимо уделить внимание уборке наледей и сосулек на свесах кровли.

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