Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество8 марта 2023 12:59

В Сыктывкаре поручили коммунальщикам привести технику и персонал в готовность

В Коми объявили штормовое предупреждение
Источник:kp.ru
Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Фото: пресс-служба администрации Сыктывкара

Глава Сыктывкара Владимир Голдин поручил коммунальным службам привести технику и персонал в готовность. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В Коми объявили штормовое предупреждение на 9 марта. В столице республики прогнозируют снегопад, метели и сильный ветер. Градоначальник поручил своим замам контролировать работу по обеспечению доступа в социальные учреждения, торговые организации и дворы. Руководитель администрации добавил, что необходимо уделить внимание уборке наледей и сосулек на свесах кровли.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В девяти муниципалитетах Коми объявили штормовое предупреждение

Погода испортится 9 марта (подробности)