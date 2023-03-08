В Сыктывкаре столкнулись две «Лады»: пострадала женщина

Фото: управлении ГИБДД по Коми

Во вторник, 7 марта, в Сыктывкаре столкнулись «Лада Веста» и «Лада Гранта», в результате чего пострадала женщина 1960 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла в 13.22. Мужчина 1992 года рождения ехала за рулем «Весты» по улице Весенней. Водитель решил повернуть налево на территорию дома №50 по проспекту Бумажников. При этом он не уступил дорогу «Гранте». В итоге машины столкнулись.

В результате ДТП пострадала водитель «Гранты» 1960 года рождения. Женщина получила ушиб колена. Госпитализация ей не потребовалась.

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