Защищаясь от мужчины, воркутинка ранила ножом мужчину

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В Воркуте местную жительницу признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми

Горожанка выпивала с сожителем, и между ними возник конфликт на почве ревности. Мужчина замахнулся на женщину, но ударить не успел, поскольку получил от нее удар ножом в живот. Воркутинка рассказала, что сожитель не раз ее бил. За это мужчину привлекали к административной ответственности. Пострадавший подтвердил эти слова.

Суд пришел к выводу, что женщина превысила пределы необходимой обороны. Ее приговорили к шести месяцам исправительных работ.

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