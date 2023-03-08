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НовостиПроисшествия8 марта 2023 14:24

Защищаясь от мужчины, воркутинка ранила ножом мужчину

Ранее сожитель не раз ее бил
Источник:kp.ru
Фото: Алексей СЕРГУНИН

Фото: Алексей СЕРГУНИН

В Воркуте местную жительницу признали виновной в причинении тяжкого вреда здоровью при превышении пределов необходимой обороны. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми

Горожанка выпивала с сожителем, и между ними возник конфликт на почве ревности. Мужчина замахнулся на женщину, но ударить не успел, поскольку получил от нее удар ножом в живот. Воркутинка рассказала, что сожитель не раз ее бил. За это мужчину привлекали к административной ответственности. Пострадавший подтвердил эти слова.

Суд пришел к выводу, что женщина превысила пределы необходимой обороны. Ее приговорили к шести месяцам исправительных работ.

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