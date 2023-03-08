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НовостиПроисшествия8 марта 2023 15:00

В Сыктывкаре Volkswagen задним ходом сбил человека

Авария произошла на улице Колхозной
Источник:kp.ru
Фото: управление ГИБДД по Коми

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 7 марта, в Сыктывкаре Volkswagen задним ходом сбил мужчину 1976 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 20.20 на улице Колхозной. Молодой человек 1998 года рождения ехал за рулем Volkswagen задним ходом по парковке дома №56. Иномарка сбила мужчину 1976 года рождения. В результате ДТП пострадавший получил ушиб стопы. Госпитализация ему не потребовалась.

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