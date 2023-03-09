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НовостиОбщество9 марта 2023 5:43

Житель Коми заплатит более 50 тысяч рублей за сломанную челюсть

Решение принято по итогам судебного разбирательства
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В Ижемском районном суде рассмотрели уголовное дело в отношении местного жителя, который избил посетителя бара и сломал тому челюсть. Мужчину обязали возместить потраченные на лечение средства в размере 50 тысяч рублей.

По предоставленной Объединенной пресс-службой судов информации, инцидент произошел 26 марта, когда фигурант уголовного дела в состоянии алкогольного опьянения около бара в Ижме во время драки сломал челюсть потерпевшему в двух местах.

Суд поддержал прошение прокуратуры и обязал обвиняемого выплатить пострадавшему расходы в размере 50 408, 47 рублей. Решение пока что не вступило в законную силу.

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