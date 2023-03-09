В Коми участникам СВО отменят пени за неуплату услуг ЖКХ

Фото: пресс-служба Минобороны России

В Коми и по всей России участникам специальной военной операции планируют отменить пени за неуплату услуг ЖКХ. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму.

Документ приняли в первом чтении. Инициативу поддержало федеральное правительство. При это в кабмине отметили, что в законопроекте нужно указать информацию о расходах на реализацию мер поддержки. Как передают «Известия», даже если все участники СВО прекратят оплачивать услуги ЖКХ, сумма пеней не превысит 100 миллионов рублей.

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