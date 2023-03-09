Коми заняла 23 место в рейтинге зарплатных предложений работодателей

Фото: pexels.com

Стало известно, в какой сфере работодатели предлагают самые высокие зарплаты. Согласно исследованию hh.ru, более 120 тысяч рублей жители Коми могут заработать в сфере «Добыча сырья». За год доход в этой деятельности вырос почти на 20 тысяч рублей, говорят аналитики.

Также большие зарплаты предлагают в сфере строительства. Доход сотрудников может достигать 97 тысяч рублей.

- В разрезе профессиональных областей больше всего в Коми предлагают работодатели из сферы «Добыча сырья» (120 513₽), здесь доход вырос за год на 19 328₽. На втором месте по уровню высоких зарплат сфера «Строительство», в республике здесь можно заработать до 97 050₽ (рост за год на 11 705₽). На третьем месте – «Транспорт», здесь доход на уровне 93 4ё3₽ (+19 517₽). При этом сильнее всего рост зарплат за год наблюдается в консультировании (+22 023₽, до 74 948₽). Не повезло с динамикой зарплат соискателям из сферы искусства: за год работодатели из данной области сократили зарплатные предложения на -8 056₽, до 36 307₽, - комментирует Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru СЗФО.

Между тем в общероссийском рейтинге Коми занимает 23 место, опережая на 701 рубль зарплаты, предлагаемые работодателями из Красноярска. Перебивают уровень местных зарплат, опережая в рейтинге Коми компании из Бурятии (62 950₽) и Башкортостана (63 809₽). Москва занимает в рейтинге 7 место. Лидерами рейтинга по итогам месяца стали работодатели из Магаданской области (91 943₽).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коми заняла 13 место в рейтинге доступности бензина среди регионов России (подробности)