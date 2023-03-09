Мошенники украли у жителя Коми 119 тысяч рублей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мошенники украли у жителя Воркуты 1982 года рождения 119 тысяч рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, воркутинцу позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. Собеседник заявил, что на имя жителя Заполярья кто-то пытается оформить кредит и снять имеющиеся деньги. Для того, чтобы спасти сбережения, мужчине посоветовали перевести их на «безопасный счет». Воркутинец так и сделал. Возбуждено уголовное дело.

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