Минздрав Коми назвал бесплатные номера горячих линий

Автор фотографии: Булатов Алексей

Жители Коми могут обратиться на горячие линии, где могут получить бесплатную помощь. О них напомнили в республиканском Минздраве. В ведомстве уточнили, что таких линий в регионе три.

Так, любой житель региона может обратиться в ситуационный центр, если есть подозрение на онкологию (8-800-100-40-28), кардиологический ситуационный центр (8 (8212) 28-02-00), а также по телефону 31-03-90, если пациент нуждается в гериатрической помощи.

– Вся помощь оказывается бесплатно. Подготовленные специалисты ответят на интересующие вас вопросы, помогут и подскажут, – прокомментировал руководитель Минздрава Коми Игорь Дягилев.

Вопросы о записи к врачу, режиме работы медучреждений, можно решить в медицинских чатах в Телеграм: «Сыктывкар.Здоровье» и «Коми.Здоровье».

При возникновении ситуаций, требующих незамедлительного решения, необходимо позвонить на горячую линию Министерства здравоохранения Республики Коми: 8-800-550-00-00.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Умна, трудолюбива и упорна: женщины составляют большинство населения Республики Коми (подробности)