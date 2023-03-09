В Коми больница закупила аэролодку

Фото: пресс-служба мэрии Новосибирска

Усть-Цилемская центральная районная больница закупила аэролодку. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Начальная стоимость товара составила 5,7 миллиона рублей. Деньги выделили из бюджета Коми. Конкурсная комиссия одобрила только одну заявку. Участник торгов предложил 5,5 миллиона рублей. Наименование подрядчика пока не озвучили.

Аэролодку нужно поставить в течение 180 дней с даты заключения контракта. Она должна быть оснащена двумя двигателями для перемещения по воде, снегу и льду. Максимальная грузоподъемность составляет как минимум 1,4 тонны, скорость по воде превышает 100 км/ч, а по снегу и льду - 130 км/ч. На аэролодке должно быть как минимум шесть посадочных мест.

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