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НовостиОбщество9 марта 2023 9:08

Из-за нехватки четырех врачей в больнице в Коми завели административное дело

Материалы направили в суд
Источник:kp.ru
Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В Сосногорской центральной районной больнице и структурном подразделении «Нижнеодесская больница № 1» не хватает четырех врачей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, в Нижнеодесской больнице №1 нет детского хирурга, а в Сосногорской больнице – кардиолога, врача ультразвуковой диагностики и терапевта. Прокуратура внесла главврачу Сосногорской ЦРБ представление об устранении нарушений закона. На медучреждение завели административное дело, которое направили в суд.

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Для этого прокуратуре пришлось обращаться в суд (подробности)