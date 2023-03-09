Житель Коми уронил сало, зарезал приятеля за замечание и убежал без обуви

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Вуктыльский городской суд признал 35-летнего местного жителя виновным в убийстве приятеля. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

Как рассказали в ведомстве, трагедия произошла вечером 20 июля. Фигурант выпивал с двумя приятелями. Житель Вуктыла нарезал сало и уронил его на пол. Это возмутило одного из собутыльников. Между мужчинами начался конфликт. Злоумышленник схватил нож и четыре раза ударил ножом приятеля, сделавшего замечание. В результате пострадавший скончался.

Из квартиры убитого злоумышленник убежал без обуви. Правоохранители обнаружили кровавый след его левой ноги, а в прихожей квартиры – его кроссовки. О преступлении стало известно лишь спустя неделю, когда соседи обратили внимание на специфический запах.

Суд приговорил мужчину к девяти годам лишения свободы. Отбывать срок он будет в исправительной колонии строгого режима.

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