В Сыктывкаре скончался пострадавший при пожаре в Лесозаводе мужчина

Фото: ГУ МЧС по Коми

В Сыктывкаре умер 75-летний мужчина, пострадавший при пожаре в Лесозаводе. В крайне тяжелом состоянии он был госпитализирован в городскую больницу, где провел в реанимации месяц. Все это время врачи боролись за жизнь пенсионера, но спасти его так и не удалось.

Смерть мужчины наступила 18 февраля. Медики диагностировали у пациента сильные ожоги по всему телу, передает БНК.

Напомним, пожар на улице Серова тушили по повышенном рангу. Горел деревянный двухэтажный жилой дом. Прибывшие на место вызова пожарные подразделения эвакуировали людей из опасной зоны. Помогали им сотрудники полиции, находившиеся в патруле в районе, где все случилось. Из горящего и соседних домов вывели на улицу 35 человек.

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