В Коми при загадочных обстоятельствах исчез молодой мужчина

Фото: "Лиза Алерт"
В Коми исчез 31-летний Виктор Логинов из Ухты. О поисках мужчины сообщили волонтеры «Лиза Алерт» в социальных сетях.
По данным добровольцев, Устиньей ушел из дома 6 марта и не вернулся. Близкие семьи обратились в полицию и к волонтерам, когда самостоятельные поиски не дали результатов.
Приметы: рост 170 см, телосложение нормальное, русые волосы, зеленые глаза.
Был одет: серая спортивная куртка с чёрными вставками, темно-синий рабочий комбинезон, чёрные зимние туфли, тёмно-синяя вязаная шапка.
Волонтеры просят сообщать любую информацию о пропавшем по телефону горячей линии 8-800-700-54-52 (бесплатно на территории РФ) или 02.
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