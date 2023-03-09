В Сыктывкаре пес упал в заброшенную картофельную яму

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В сыктывкарской Верхней Максаковке пес упал в заброшенную картофельную яму. Инцидент произошел в среду, 8 марта.

Женщина гуляла с собакой в лесополосе. В пять вечера животное упало в заброшенную картофельную яму. Самостоятельно вытащить оттуда собаку горожанка не смогла. На место прибыли спасатели. В яме они увидели щенка овчарки в возрасте примерно от шести месяцев. Питомец вел себя добродушно, поэтому спасателям не потребовалось применять петлю. Они достали собаку руками. Операция завершилась в 18:30, передает «Комиинформ».

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