Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
-2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 марта 2023 10:40

В Сыктывкаре пес упал в заброшенную картофельную яму

Животное вытаскивали спасатели
Источник:kp.ru
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

В сыктывкарской Верхней Максаковке пес упал в заброшенную картофельную яму. Инцидент произошел в среду, 8 марта.

Женщина гуляла с собакой в лесополосе. В пять вечера животное упало в заброшенную картофельную яму. Самостоятельно вытащить оттуда собаку горожанка не смогла. На место прибыли спасатели. В яме они увидели щенка овчарки в возрасте примерно от шести месяцев. Питомец вел себя добродушно, поэтому спасателям не потребовалось применять петлю. Они достали собаку руками. Операция завершилась в 18:30, передает «Комиинформ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Спасенных в Прилузье медвежат хотят вернуть в Коми (подробности)