Спасенных в Прилузье медвежат хотят вернуть в Коми

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Медвежат, спасенных в Прилузском районе, планируют вернуть в Коми. Об этом сообщила глава республиканского Минприроды Екатерина Киселевич.

Как сообщалось ранее, в Прилузье участковые спасли новорожденных медвежат. Малыши остались без мамы, которая испугалась лесозаготовительных работ и убежала. Работники компании услышали из берлоги тихое рычание и увидели, что мишки остались совсем одни. Участковые Максим Михеев и Василий Рубцов накормили и обогрели детенышей медведицы и передали их специалистам. Животных передали в «Центр спасения медвежат-сирот» в Тверской области. Медвежата совсем ещё крохи, им от роду всего 7-10 дней, весят они чуть более 800 грамм. Малышей назвали Ворчун, Толстяк и Солнышко.

– Посмотрим, как у медвежат будут проходить реабилитационный период, – сказала Киселевич.

Руководитель Минприроды отметила, что сейчас с животными работают большие профессионалы. Глава ведомства добавила, что в дальнейшем медвежат планируют вернуть обратно в Коми.

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