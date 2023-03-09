В Сыктывкаре отремонтируют более 30 остановок

Фото: МКП «Дорожное хозяйство»

В Сыктывкаре планируют отремонтировать более 30 остановочных комплексов. Об этом сообщает МКП «Дорожное хозяйство».

Остановки устаревают, и ее элементы изнашиваются из-за различных факторов. Это погода, повреждения из-за ДТП, либо же действия вандалов. Злоумышленники ломают как старые, так и новые остановки. На 34 из 182 объектах зафиксировали повреждения. В 2023 году эти остановки отремонтируют. Работы начались сразу же после новогодних праздников. Пока восстанавливают стенки остановок и конструкций там, где необходимо. Когда потеплеет, работники приступят к замене кровельного поликарбоната.

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