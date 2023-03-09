В Коми 32-летний мужчин смертельно ранил своего коллегу

Фото: архив "КП"

В Коми огласили приговор 32-летнему жителю Усть-Куломского района республики. Мужчину обвиняли в убийстве своего коллеги.

Как сообщает СУ СК России по Коми, трагедия произошла в августе прошлого года в одной из квартир поселка Казлук. Двое пьяных мужчин стали сильно ругаться и осужденный ударил 44-летнего коллегу ножом в грудь. Острие задело сердце и мужчина умер до приезда скорой.

- Между находившимися в состоянии алкогольного опьянения вахтовиками произошел конфликт на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, во время которого фигурант ударил 44-летнего ножом в область груди. От острой массивной кровопотери, как осложнения, возникшего в результате полученного колото-резаного ранения с повреждением сердца, потерпевший скончался на месте происшествия, - уточнили в СК.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, в пользу потерпевшей стороны с осужденного взыскана компенсация морального вреда в размере 1,5 млн рублей.

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