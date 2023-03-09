В Коми судебный пристав спас жизнь человека

Фото: пресс-служба управления ФССП по Коми

В Печоре судебный пристав Анатолий Горшков спас жизнь мужчины 1985 года рождения. Об этом сообщили в управлении ФССП по Коми.

Мужчина шел на прием к приставу-исполнителю в плохом самочувствии. На крыльце отделения у него случился эпилептический приступ. Увидев это, Горшков вызвал скорую и оказал пострадавшему первую помощь. Когда дыхание мужчины стабилизировалось, его проводили в здание ОСП. Там он находился до приезда медиков.

– Своевременные и грамотные Горшкова спасли жизнь печорца, – говорится в сообщении.

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