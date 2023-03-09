В Коми женщина хотела получить компенсацию за лекарства и лишилась 62 тысяч рублей

Фото: Олег ЗОЛОТО

Мошенники украли у жительницы Ухты 1959 года рождения 62 тысячи рублей под предлогом компенсации за приобретенные лекарства. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником контрольно-ревизионного управления. Собеседник спросил у ухтинки, покупала ли она в сети лекарства. Женщина ответила утвердительно. Тогда звонивший сообщил, что за купленные некачественные препараты женщина имеет право на получение компенсации в размере 620 тысяч рублей. Однако собеседник заявил, что нужно оплатить банковские услуги. Женщина перевела 62 тысячи рублей, но никакой компенсации не получила. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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