Фото: пресс-служба Министерства экономического развития и промышленности Коми

В Коми арестовали автобус нелегального перевозчика, следовавший по маршруту Ухта – Сыктывкар. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства экономического развития и промышленности.

В республике провели рейд по поиску нелегальных перевозчиков. В итоге в Сыктывкаре арестовали автобус, следовавший в Ухту. У перевозчика не было карты маршрута. Без этого документа запрещено выполнять регулярные перевозки. Автобус передали на ответственное хранение.

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