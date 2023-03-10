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НовостиОбщество10 марта 2023 5:20

Жительница Коми получила более 900 тысяч рублей за выбоину на дороге

Компенсацию выплатили в администрации Микуня
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Усть-Вымский районный суд принял решение взыскать с администрации Микуня компенсацию в размере 900 тысяч рублей в пользу местной жительницы, у которой пострадал автомобиль.

Установлено, что 17 октября 2022 дела истец ехала по дороге, когда наехала на выбоину, в результате чего ее машина пострадала. Суд пришел к выводу, что ответчик не выполнил обязанности по содержанию дороги и взыскал с мэрии Микуня 928 842 руб. за понесенные убытки.

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