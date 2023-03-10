Гособвинение запросило четыре года лишения свободы для Натальи Жегуновой

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Накануне, 9 марта, начались прения по уголовному делу в отношении бывшей руководительницы МФЦ Коми Натальи Жегуновой, которую подозревают в присвоении денег. Госбвинение запросило наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года, а также штрафа в размере 400 тысяч рублей. Защита намерена высказать свою позицию 4 апреля, в тот же день с последним словом выступит и сама Жегунова. В настоящий момент она свою вину не признает.

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