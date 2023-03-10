Жителей Коми предупредили о надвигающейся метели

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В Коми ухудшится погода. О неблагоприятных явлениях предупредили синоптики ЦГМС республики.

По данным метеорологов, сегодня, 10 марта, в регионе ожидается сильный ветер и метель. Скорость воздушного потока будет достигать 17 м/с. Особенно опасно будет на крайнем севере, говорят синоптики.

- В пятницу, 10 марта, ожидается ветер ЮЗ 6-11 м/с, ночью местами порывами до 14 м/с, на крайнем северо-востоке порывами 15-17 м/с, метель. Температура ночью -5...-10, при прояснении -14...-19, днем -1...-6°С, - говорится в прогнозе.

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